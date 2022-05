Sniper Elite 5 mostra que Xbox Game Pass está matando as vendas

O Sniper Elite 5 foi sem dúvida o maior lançamento do Game Pass do ano até agora, chegando no final da semana passada. O último jogo de tiro da Rebellion nos elogiou, pois o rotulamos como ” o melhor Sniper Elite até hoje “. No entanto, poucos jogadores do Xbox saíram para comprá-lo, pelo menos fisicamente aqui no Reino Unido.

GamesIndustryBiz detalhou as vendas em caixa do Reino Unido desta semana, como o site faz todas as semanas. Sniper Elite 5 chegou ao topo das paradas na semana que terminou em 28 de maio, superando Horizon Forbidden West e Nintendo Switch Sports . No entanto, o detalhamento da plataforma fornece algumas descobertas interessantes.

Apenas 8% das vendas do Sniper Elite 5 foram nas plataformas Xbox. Dado que o jogo está disponível no Xbox e PC Game Pass, e ninguém realmente compra jogos físicos para PC atualmente, é seguro assumir que a maioria dos outros 92% são vendas do PlayStation. Caramba.

Esses dados não apenas mostram como o Xbox está focado no digital nos dias de hoje (esses números não incluem vendas digitais), mas também mostra quanto os jogadores do Xbox estão no Game Pass. Claro, as vendas físicas provavelmente teriam se inclinado para o PlayStation de qualquer maneira – especialmente com o Xbox Series S no mercado – mas um número tão baixo quanto esse sugere quantos jogadores do Xbox estão acessando este título via Game Pass.

Seria interessante ver o detalhamento da contagem de jogadores nas plataformas, e não apenas nas vendas, mas, infelizmente, o Xbox e o PlayStation não fornecem essa informação. Ainda assim, é seguro assumir que a porção Xbox dos jogadores Sniper Elite 5 seria muito maior do que os 8% das vendas físicas.