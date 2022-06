Só para ricos: aeroporto de Guarulhos terá terminal VIP

A Secretaria Nacional de Aviação Civil autorizou, nesta semana, que o Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, construa um terminal exclusivo para passageiros ricos.

Um contrato com investidores árabes e canadenses deve ser firmado para a construção do local, que deve custar US$ 80,6 milhões (R$ 415 milhões, no câmbio atual). A intenção é atender passageiros de jatos executivos ou de primeira classe, que tenham percorrido longas distâncias.

Além disso, os investidores querem concorrer com o “São Paulo Catarina”, aeroporto internacional privado voltado aos viajantes de altíssima renda.

A vantagem de Guarulhos é que fica apenas 25 quilômetros da capital paulista, enquanto o concorrente fica a 74.

O secretário de Aviação Civil do Ministério da Infraestrutura, Ronei Glanzmann, diz que essa é uma prática comum em outros aeoroportos do mundo, mas que ainda não existe na América Latina e, o de São Paulo, será o maior do mundo, com 4 mil metros quadrados.

O ambiente terá postos exclusivos da Polícia Federal, Anvisa e Receita Federal. O terminal deve oferecer um serviço para buscar o passageiro em casa ou onde estiver hospedado.