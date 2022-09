Só um milagre? Vitória de Honduras paga 36 vezes mais em jogo com Argentina

A Seleção Argentina está em preparação para a Copa do Mundo. Nesta sexta-feira, no Sun Life Stadium, na Flórida, os argentinos enfrentam Honduras em amistoso internacional. E a equipe sul-americana tem um extremo favoritismo nas casas de apostas.

Para as bancas esportivas, só um milagre para Honduras conquistar a vitória nesta noite. O triunfo hondurenho paga até 36 vezes mais do que o resultado positivo para a Argentina (na casa Betano). Veja abaixo as cotações para o duelo nos Estados Unidos.

Casa de aposta: Sportsbet.io (clique aqui e faça seu cadastro)

Vitória da Argentina: odd 1.08

Vitória de Honduras: odd 18.81

Casa de aposta: Bet365

Vitória da Argentina: odd 1.10

Vitória de Honduras: odd 21.00

Casa de aposta: Pinnacle

Vitória da Argentina: odd 1.11

Vitória de Honduras: odd 30.29

Casa de aposta: Betano

Vitória da Argentina: odd 1.10

Vitória de Honduras: odd 40.00

Dicas de apostas

O Superesportes lista algumas opções interessantes de aposta para o confronto: