Só usa uma vez? Jade Picon faz revelação inesperada sobre suas roupas e choca: “Sou chata”

Em recente entrevista ao ‘PodDelas‘ diretamente do ‘Rock in Rio‘, a influenciadora Jade Picon surpreendeu os fãs e internautas, após fazer uma declaração inusitada sobre seus looks.

+ Vai voltar pra TV? Marina Ruy Barbosa faz revelação inesperada sobre futuro da carreira

Na ocasião, ela afirmou que não consegue repetir seus visuais mais marcantes e destacou que descarta o reuso de algumas peças de roupa.

“Vai gastar o look, queimar o look, depois eu não uso mais. Eu sou chata, eu posto uma foto com o look e pra mim ele desaparece da face da terra. Eu gosto de estar sempre inovando. Essa roupa que eu tô usando, eu nunca mais na vida vou usar, porque pra mim, vai estar marcado como ‘Rock in Rio’, ‘Americanas’, ‘PodDelas’. Não consigo, minha cabeça não vai deixar”, contou. Confira o momento:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Melhor dos Famosos (@melhordosfamososoficial)

Humberto Martins opina desempenho de Jade em ‘Travessia’ Em recente entrevista ao GShow, o ator Humberto Martins comentou sobre o desempenho da mais nova atriz da Rede Globo, Jade Picon, que está confirmada no elenco de “Travessia“.

O artista que está acompanhando as gravações da ex-BBB, considerando que irá contracenar com ela, afirmou que a famosa está se saindo muito bem.

“Essa menina é um prodígio. Percebi imediatamente. Tem sido ótimo trabalhar com ela. Parece que tem 10 anos de carreira. Tem o texto na ponta da língua. Ela desenvolve muito bem. Até me surpreende. Tenho que ficar atento senão eu fico lhe assistindo em cena”, disse.

Fique por dentro de TUDO que está rolando no mundo dos famosos:

+ Condenado a 10 anos de prisão por estupro, cantor se pronuncia e faz revelação chocante

+ Quer voltar? Thomaz Costa revela se reataria relacionamento com Larissa Manoela e choca fãs

+ Preso, ator revela motivo de ter armazenado imagens de pornografia infantil e revolta web