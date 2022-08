Sob jejum de vitórias no Brasileiro, São Paulo encara Flamengo em casa

São Paulo e Flamengo entram em campo neste sábado (6) pela 21ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Com início às 20h30 (horário de Brasília), a partida no Estádio do Morumbi será transmitida ao vivo na Rádio Nacional, com narração de Rodrigo Campos, comentários de Waldir Luiz, reportagem e plantão de notícias com Rodrigo Ricardo.

💪 Preparação para o fim de semana! 🏟 Mais de 3️⃣5️⃣ mil ingressos já foram vendidos para São Paulo 🆚 Flamengo, duelo que acontece neste sábado (6), às 20h30, no Morumbi. Garanta o seu lugar! Ingressos em: https://t.co/WhCWQotMbf#VamosSãoPaulo 🇾🇪 📸 Rubens Chiri / saopaulofc pic.twitter.com/KCWz6nA8XN — São Paulo FC (@SaoPauloFC) August 5, 2022

Os são-paulinos recebem os rubro-negros em meio ao mata-mata da Copa-Sul-Americana, já que o Tricolor disputa as quartas de final contra o Ceará. Na última quarta-feira (3), o time comandado pelo técnico Rogério Ceni derrotou os nordestinos por 1 a 0. E agora, na próxima quarta-feira (10), terá novo duelo, desta vez no Castelão, em Fortaleza.

Por isso, a tendência é que o técnico Rogério Ceni inicie o embate contra o Flamengo com um time alternativo, tendo em vista que a competição continental é vista pelo clube como uma possibilidade de título este ano. Já as chances no Brasileirão são menores, levando em consideração que o São Paulo é apenas o décimo colocado, com 26 pontos, e se encontra 16 pontos do líder Palmeiras.

O Mengão realizou nesta sexta (05), sua última atividade no CT, antes da viagem para São Paulo. 💪 #VamosFlamengo #CRF 📸: @gilvandesouza9 /CRF pic.twitter.com/G1TZ8ZPst5 — Flamengo (@Flamengo) August 5, 2022

Os rubro-negros também vivem situação parecida com a dos donos da casa. Os comandados do técnico Dorival Júnior estão dividindo as atenções com as quartas de final da Libertadores, contra o Corinthians. Mesmo tendo vencido fora de casa no jogo de ida por 2 a 0, é possível que o treinador da equipe carioca poupe boa parte dos titulares.

A partida em São Paulo é importante para as pretensões do Flamengo na competição nacional. Na quinta posição, nove pontos separam os cariocas do líder Palmeiras na classificação geral. Ou seja, uma derrota ou uma vitória pode aumentar ou diminuir a distância para o primeiro colocado.