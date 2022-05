Sobe a 100 o número de mortos após chuvas no Grande Recife

O número de mortos após chuvas torrenciais nos últimos dias no nordeste do Brasil subiu para 100, informaram as autoridades locais nesta terça-feira (31), continuando as buscas por 14 pessoas desaparecidas.

“Há 100 mortes confirmadas no estado de Pernambuco por deslizamentos e chuvas registradas desde a última quarta-feira” e há 14 desaparecidos “identificados”, informou em nota a Secretaria de Defesa Social do governo pernambucano.

Com a ajuda de “cães de busca e aeronaves”, mais de 400 bombeiros continuaram as buscas pelos desaparecidos, a maioria soterrada sob a lama que varreu bairros inteiros da região metropolitana do Recife, capital de Pernambuco.

Pelo menos 24 municípios do estado declararam situação de emergência devido à devastação, que deixou mais de 6.000 pessoas desabrigadas ou deslocadas e causou grandes danos à infraestrutura.

As chuvas começaram no meio da semana passada, mas se intensificaram no fim de semana. Entre a noite de sexta e a manhã de sábado, o volume de chuvas chegou a 70% do esperado para todo o mês de maio em alguns pontos do Recife.