Sobe para 122 o número de mortos após chuvas e deslizamentos em PE

Equipes de busca encontraram, na manhã desta quinta-feira (2/6), o corpo de mais uma pessoa que perdeu a vida em meio à tragédia causada após chuvas e deslizamentos em Pernambuco. Com isso, o número de mortos chega a 122. A vítima, identificada como Maria José da Silva, 61 anos, foi encontrada em Jaboatão dos Guararapes, na Grande Recife.

Mais sobre o assunto Brasil Marinha auxilia no resgate de vítimas das chuvas em Pernambuco



Brasil Chuvas: em Pernambuco, ministros ignoram governo do estado



Brasil Alagoas: chuvas diminuem e desabrigados começam a voltar para casa



Atualmente, as buscas por outros dois desaparecidos continuam na Região Metropolitana de Recife, sendo um na comunidade do Areeiro, em Camaraibe, e outro, no bairro de Paratibe, em Paulista.

Segundo o último boletim divulgado pela Secretaria de Defesa Civil do estado, há ainda 7.312 pessoas desabrigadas, que estão em 66 abrigos distribuídos em 27 municípios.



Exército Brasileiro trabalha na região metropolitana do recife em Pernambuco depois das chuvas (5) Pernambuco sofre com fortes chuvas há uma semana

Foto: Reprodução/Twitter Exército Brasileiro

Landslides and floods in Brazil – Vista de Olinda (PE) em 29 de maio Vista de Olinda (PE) em 29 de maio – A cidade ficou alagada depois das fortes chuvas no fim de semana

Foto: Diogo Duarte/Anadolu Agency via Getty Images

Landslides and floods in Brazil Diversas regiões do estado estão alagadas

Foto: Diogo Duarte/Anadolu Agency via Getty Images

Exército Brasileiro trabalha na região metropolitana do recife em Pernambuco depois das chuvas (2) As chuvas provocaram diversos estragos na Região Metropolitana do Recife

Foto: Reprodução/Twitter Exército Brasileiro

Exército Brasileiro trabalha na região metropolitana do recife em Pernambuco depois das chuvas (3) Deslizamentos de terras provocados pelas chuvas fizeram vítimas e deixaram mais de 6 mil pessoas desabrigadas

Foto: Reprodução/Twitter Exército Brasileiro

Exército Brasileiro trabalha na região metropolitana do recife em Pernambuco depois das chuvas (4) O Exército Brasileiro enviou equipes para ajudar nos resgates das vítimas dos deslizamentos

Foto: Reprodução/Twitter Exército Brasileiro

Vista de Olinda (PE) em 29 de maio – Landslides and floods in Brazilâââââââ Em três dias, mais de 70 pessoas morreram em decorrência das chuvas em Pernambuco

Foto: Diogo Duarte/Anadolu Agency via Getty Images

Exército Brasileiro trabalha na região metropolitana do recife em Pernambuco depois das chuvas (1) O governo de Pernambuco não consegue estimar com precisão quantas pessoas seguem desaparecidas

Foto: Reprodução/Twitter Exército Brasileiro

0

Receba notícias do Metrópoles no seu Telegram e fique por dentro de tudo! Basta acessar o canal: https://t.me/metropolesurgente.

O post Sobe para 122 o número de mortos após chuvas e deslizamentos em PE apareceu primeiro em Metrópoles.