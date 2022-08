Sobrevivente de massacre da etnia, índio Tanaru é encontrado morto

A Fundação Nacional do Índio (Funai) informou, neste sábado (27/8), ter encontrado o corpo do índio Tanaru, também conhecido como “Índio do Buraco”. Ele era o único sobrevivente de sua etnia, que foi alvo de um massacre nos anos 1990, e vivia isolado há 26 anos.

O falecimento foi informado “com imenso pesar” pela instituição, que realizava o monitoramento de suas movimentações. Os indícios são de que a morte tenha ocorrido por causas naturais, o que será confirmado por laudo de médico legista da Polícia Federal (PF).

Ele foi encontrado na última quinta-feira (25/8), deitado na rede de dormir de sua palhoça. “Não havia vestígios da presença de pessoas no local, tampouco foram avistadas marcações na mata durante o percurso. Também não havia sinais de violência ou luta. Os pertences, utensílios e objetos utilizados costumeiramente pelo indígena permaneciam em seus devidos lugares. No interior da palhoça havia dois locais de fogo próximos da sua rede”, informa a nota da Funai.

O homem recursou contato com as equipes da fundação ao longo dos anos, abandonando as cabanas quando era visto e construindo novas. “Seguindo a numeração da lista de habitações do índio Tanaru registradas pela Funai ao longo de 26 anos, essa palhoça é a de número 53, seguindo o mesmo padrão arquitetônico das demais, com uma única porta de entrada/saída e sempre com um buraco no interior da casa”, explica o pronunciamento.

A perícia do local é feita por profissionais da PF, “com especialistas do Instituto Nacional de Criminalística (INC) de Brasília e apoio de peritos criminais de Vilhena (RO)”.

Tanaru foi filmado pela última vez em 2018. Veja as imagens feitas pela Funai à época:

Ele vivia há 22 anos sozinho. Após ataque de fazendeiros ocorrido nos finais de 1995, o grupo, provavelmente de seis pessoas, tornou-se uma pessoa só. Os culpados jamais foram punidos.

Conheça uma parte da história do ‘índio do buraco’ #PortalAmazônia https://t.co/N6p3bRXjj2 pic.twitter.com/VCUOBHiL0B

— Portal Amazônia (@PortalAmazonia) July 24, 2018

O post Sobrevivente de massacre da etnia, índio Tanaru é encontrado morto apareceu primeiro em Metrópoles.