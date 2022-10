Sócio do Cruzeiro, Ronaldo esteve próximo de comprar time da Premier League

Sócio majoritário da SAF do Cruzeiro, Ronaldo revelou para a imprensa inglesa que esteve próximo de comprar o Brentford há cinco ou seis anos, antes mesmo de negociar com a Raposa e com o Real Valladolid, clube do Fenômeno na Espanha. Atualmente, o time de Londres está na Premier League, mas, na época, estava na Segunda Divisão da Inglaterra.

Em entrevista divulgada pelo portal inglês ‘Good Morning Britain’, Ronaldo destacou o alto valor para comprar equipes ingleses e ainda pontuou quão ocupados estão os seus finais de semana que envolvem jogos de Cruzeiro e Real Valladolid.

“Acho que foi um erro não fazer esse negócio, mas por enquanto é muito caro [comprar times ingleses]. Eu estava muito perto de comprar o Brentford, há cinco ou seis anos. Eu estava muito perto de fechar o negócio. Eles estão indo muito bem, mas agora tenho dois clubes, dois problemas e não tenho paz nos finais de semana”, relatou Ronaldo.

O Brentford ficou longe da elite do futebol inglês por 74 anos, voltou em 2020/21 e permanece na Premier League. Na primeira temporada após o retorno, o time de Londres ficou em 13º com 11 pontos de vantagem para a zona de rebaixamento. Já neste ano, após vencer o Brentford por 2 a 0 na sexta-feira (14/10), o clube chegou ao 8º lugar, com 13 pontos, e está à frente do poderoso Liverpool, por exemplo.

Enquanto isso, Ronaldo comemorou dois acessos com os seus clubes em 2022. No Brasil, o Cruzeiro garantiu o título da Série B há três rodadas e disputará o Brasileirão em 2023. Já o Real Valladolid retornou à elite da Espanha neste ano e atualmente disputa La Liga. O clube do Fenômeno está na 13ª posição, com oito pontos em oito jogos.