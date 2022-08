Sofre, mas broca: Vitória vence o Paysandu na abertura do quadrangular final

Jogou bem? Não. Aproveitou a vantagem de um mais durante quase 90 minutos? Também não. Ganhou? Sim! E é o que importa. Com um gol suado de Rodrigão, o Vitória largou bem no quadrangular final da Série C e venceu o Paysandu por 1×0 dentro do Barradão em partida que aconteceu no entardecer deste domingo (21). A partida foi daquelas que provam a força e magia do Barradão e o gol foi daqueles para dar ao torcedor a certeza do acesso. E explicamos o porquê nas próximas linhas.

João Burse contou com vários retornos para a partida que abriu o quadrangular final da Série C para o Vitória. Dalton tomou a vaga de Yuri Sena, enquanto Leo Gomes -energizado pela torcida após a vitória contra o Brasil de Pelotas- retornou ao meio-campo para jogar ali com Dionísio e Eduardo. Lazaroni também ficou à disposição, mas o treinador deu continuidade a Sanchez após o belo jogo da semana passada.

Quem começou em cima no Barradão novamente lotado foi o Paysandu, que chegou bem com Naylhor aproveitando escanteio e Serginho, que aproveitou descuido de Dalton e tentou cobrar falta bem de longe direto pro gol.

O ímpeto do Paysandu diminuiu logo aos 8 minutos quando Mikael teve atitude lamentável e pisou em Rafinha, que havia caído no chão após sofrer falta. O lance foi revisado para o VAR e o capixaba Dyorgines Jose Padovani de Andrade colocou o volante para ver o jogo do olho da rua.

Mesmo com um a mais, o Vitória não conseguiu se impor. O time parecia nervoso e viu jogadores importantes tomarem cartões ‘bestas’: primeiro Eduardo estourou bola em Marlon após o camisa 10 adversário sofrer falta. Logo depois, Alan Santos deu um vacilo, teve a carteira roubada e obrigou Leo Gomes a parar o contra-ataque na falta.

Do lado rubro-negro, somente duas boas chances apareceram. Primeiro com Luidy cabeceando quase do chão para boa defesa de Thiago Coelho após cruzamento de Alemão. No lance seguinte, o goleirão do Lobo quase entregou a paçoca e só conseguiu pegar cruzamento fácil em dois tempos. Tréllez estava prontinho para aproveitar a falha. Aos 42 minutos, Alemão colocou a bola na cabeça de Tréllez, que subiu muito mal e isolou a chance.

Segundo tempo

Na etapa final, João Burse preferiu não arriscar e tirou Leo Gomes logo no intervalo, promovendo a entrada de Zé Vitor. Com um a menos, o Paysandu seguiu com o mesmo time e assustou logo no primeiro minuto: Dionísio fez falta e tomou amarelo, na cobrança, Sergio -sempre ele- colocou a bola na cabeça de Genílson. Por sorte, a bola só tirou tinta do gol de Dalton.

Faltava um pouco de inteligência ao Vitória para aproveitar a vantagem numérica. E sobrava nervosismo, explicitado na quantidade de cartões. A saída de Mikael deixou o Paysandu com um buraco no meio-campo, mas o Leão forçava o jogo quase que exclusivamente pelas laterais, onde o Papão conseguia povoar e ter mais tranquilidade na hora de fazer a marcação. Eduardo e Dionísio precisavam entrar mais no jogo, mas não conseguiam. Principalmente o camisa 10, que saiu aos 21 minutos para a entrada de Dinei: Burse apostaria em duas ‘torres gêmeas’ dentro da área. Mas a bola precisava chegar.

Quem assustou mais foi o Paysandu, em dois lances seguidos: aos 24 minutos, Robinho ficou sozinho dentro da grande área, mas chutou a bola bem fraquinho. Um minuto depois e veio a chance mais clara do jogo quando Danrlei ficou sozinho, na cara de Dalton, mas se apequenou para o gigantismo do goleiro rubro-negro, que conseguiu impedir a abertura do placar.

Quem conseguiu foi o Vitória. O Barradão está iluminado, assim como João Burse. Ele tirou Tréllez para a entrada de Rodrigão, que enganou bem a marcação para passar nas costas do lateral e se esticar todo para colocar o 1×0 no placar. Foi o primeiro toque da bola do centroavante. E o seu primeiro gol.

O gol da vitória do Vitória. Gol de um time que sabe que pode até jogar mal, mas não pode sair daquele gramado sem os três pontos mais uma vez sequer neste ano. Gol para chamar o canto: você aí, pode botar fé que o Leão vai subir. Faltam mais 6 pontos, torcida rubro-negra.

O Vitória volta a campo daqui a uma semana contra o Figueirense no estádio Orlando Scarpelli, em Santa Catarina. O jogo acontece no domingo (28), às 17h. Na primeira rodada, o Figueira foi derrotado pelo ABC de Natal, no Rio Grande do Norte.

Campeonato Brasileiro | Série C | 1ª Rodada | Playoff

Vitória x Paysandu

Domingo, 21 de Agosto de 2022

Estádio: Manoel Barradas, o Barradão. Salvador-BA

Vitória: Dalton, Alemão, Marco Antônio, Alan Santos, Sanchez; Leo Gomes (Zé Vitor), Dionísio e Eduardo (Dinei); Luidy, Rafinha e Tréllez (Rodrigão). Técnico: João Burse

Paysandu: Thiago Coelho, Igor Carvalho, Genílson, Naylhor e Patrick Brey; Mikael, João Vieira (Jean Henrique) e José Aldo; Serginho (Marcelo Toscano), Marlon (Robinho) e Dalberto (Danrlei). Técnico: Márcio Fernandes

Gol: Rodrigão, aos 37 minutos do segundo tempo.

Cartões Amarelos: Dionísio, Leo Gomes, Eduardo, Alan Santos, Tréllez (Vitória) |

Cartão Vermelho: Mikael, aos 8 minutos do primeiro tempo (Paysandu)

Arbitragem: Dyorgines Jose Padovani de Andrade, auxiliado por Fabiano da Silva Ramires e Vanderson Antonio Zanotti. Trio do Espírito Santo. VAR: Jose Claudio Rocha Filho (SP/FIFA)

Público: 21.661 pagantes. Renda: R$541.489,50