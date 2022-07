Solange Almeida canta para 70 mil pessoas no segundo dia do Ita Pedro

A cidade de Itabuna localizada a 426 Km da capital da Bahia esta em festa com a maior festa de São Pedro do Brasil com grandes nomes da música nacional.

Solange Almeida foi super mimada deste o camarim recebeu uma bandeija com iguarias juninas e no palco recebeu o convite para ser madrinha da festa pela primeira dama Andrea Castro.

O prefeito Augusto Castro afirma que o Ita Pedro superou todas expectativas e ressalta que o apoio do Governo do Estado através da Bahiatursa foi fundamental pra viabilização desse grande evento.

Para Aldo Rebouças – idealizador e Coordenador Geral do evento, o Ita Pedro entra no calendário das grandes festas juninas do nordeste. A expectativa para sábado é ultrapassar o público dessa sexta feira.

A segunda noite contou também com os shows de Batista Lima, Neto LX, Tarcisio do Acordeon dentre outros.