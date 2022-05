Solange Almeida é furtada durante passeio na Itália: ‘Levaram todo o meu dinheiro’

A cantora Solange Almeida passou por um sufoco durante a turnê que realizou na Europa. Nesta segunda-feira, 2, antes de voltar ao Brasil, a artista gravou alguns stories no Instagram dando detalhes do que aconteceu e fazendo um alerta aos seus seguidores. “Quero contar um babado que aconteceu comigo, um episódio em Milão [na Itália] que queria dividir principalmente para quem está vindo de outros países para cá. As pessoas falam que no Brasil tem muito roubo, muito assalto e eu fui vítima de um roubo [no exterior]. Não sei como, abriram minha bolsa e levaram todo o meu dinheiro”, contou a cantora.

O furto aconteceu durante um passeio que Solange fez com a família e os integrantes da sua banda. “Só me dei conta que fui roubada no hotel. Tenham todo o cuidado do mundo com a bolsa de vocês quando vierem para cá”, aconselhou. Mesmo com o contratempo, a artista não desanimou e agradeceu os fãs que compareceram nos shows que realizou na Europa. “Foram só danos materiais. A gente está trabalhando, trabalhando e trabalhando e isso é o mais importante”, finalizou. Além de Milão, Solange esteve em Londres, na Inglaterra, e em Paris, na França.