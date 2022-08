Solange Gomes e Raphael Sander se desentendem no “Ilha Record” por deslealdade

A última votação na “Ilha Record“, que antecedeu o Desafio de Sobrevivência, prova que mandou um dos participantes para o Exílio, foi motivo de briga entre Solange Gomes e Raphael Sander. Segundo o ator, a ex-Fazenda não votou conforme o combinado entre os aliados e a atitude ressaltou a decepção pela suposta aliança entre ele, Caíque Aguiar e Solange Gomes não existir.

Raphael foi enviado para o desafio por Kaik Pereira, que era Comandante da semana e por isso, teve que disputar lado a lado com o aliado, o que, segundo ele, poderia ser evitado: “Eu acho que a Solange combinou uma coisa que não fez“, disparou o ator. “Não, eu não combinei”, rebateu Solange. “Eu passei três perguntando: você vai seguir a sua primeira e segunda opção? e Você falou ‘vou’”, argumentou o ator. “Não, eu te falei que tinha duas opções: Fábio ou Whendy […] Eu não combino voto, Raphael“, esclareceu a jogadora.

O ator reclamou que a ex-Banheira do Gugu não avisou que mudou de opção. “Caíque, você sacou, não é? A aliança que a gente fez com a Sol, ela fez outra coisa”, rebateu. “O meu voto não mudaria nada“, completou Solange.

Vazou! Descubra quem são os finalistas do ‘Ilha Record 2’ Segundo a coluna Leo Dias, do jornal Metrópoles, já sabemos quem são os finalistas da segunda temporada do reality show ‘Ilha Record‘. Gravada no Rio de Janeiro, a produção da emissora já filmou a última prova de está apenas aguardando a grande final para televisioná-la.

Da mesma maneira que foi feito na primeira edição do reality, a última dinâmica foi disputada por dois participantes e cada um possuía um ajudante. Até o momento não tivemos muitas informações sobre as regras da prova, mas a coluna descobriu que foi disputada entre Kaik Pereira (com Solange Gomes como ajudante) e Flávio Nakagima (com Fábio Braz como ajudante).

Com isso, os dois jogadores estão concorrendo ao prêmio máximo de R$500 mil. E os outros 11 participantes concorrem ao prêmio de R$250 mil, que é decidido pelo voto popular.

