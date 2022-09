Solange Gomes, uma das finalistas de A Fazenda 13, lançou seu segundo livro, desta vez direcionado ao público infantil. Intitulado Solzinha Em Busca da Bolinha Perdida, a obra é inspirada na experiência da celebridade no reality rural da Record.

“Me inspirei nos 94 dias que fiquei confinada e nos momentos inesquecíveis ao lado dos animais. E as minhas trapalhadas durante as 11 provas perdidas? Lembram? Ficou lúdico, divertido e, ao final, passei uma mensagem às crianças sobre amor ao próximo”, disse.

A ex-modelo aproveitou o momento de lançamento para presentear Rodrigo Carelli, diretor responsável pelos realities da Record, com o primeiro exemplar do livro. A estreia oficial do título, destinado ao público infantil, está marcada para o dia 10 de outubro, na livraria Travessa, no Rio de Janeiro.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Solange Gomes (@gomessolange)

O post Solange Gomes lança livro infantil inspirado no reality show A Fazenda apareceu primeiro em Metrópoles.