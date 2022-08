Neste fim de semana, a personalidade da mídia e atual Ilha Record Solange Gomes “reclamou muito” no Twitter após relembrar uma situação curiosa pela qual passou. A ex-Banheira do Gugu e ex-A Fazenda afirmou que ficou revoltada ao descobrir que teria que pagar pelas sacolas da Zara, famosa loja de departamento espanhola que, há algum tempo, passou a cobrar pelo item.

“Achei que estava no mercado na hora de pagar. Me perguntaram se eu tinha levado a sacola pois agora eles cobram R$ 0,50. Achei que era piada de tão vergonhoso isso. Então eu tenho que sair da loja com as roupas na mão?”, disse.

Solange GomesEla prosseguiu com o relato. “Paguei R$ 0,50 pela sacola e ainda andei no shopping fazendo propaganda pra vocês. Zara, que feio! Vergonhoso”, emendou.

Eu estava confinada gravando a Ilha Record e li que iniciou em junho. Zara pão dura cobrando sacola.

— Solange Gomes (@GomesSolange) July 30, 2022

O post Solange Gomes vai em loja famosa e fica revoltada por motivo curioso apareceu primeiro em Metrópoles.