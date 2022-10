Soldado da Aeronáutica morre após ser baleado em saída de show na Feira de São Joaquim

Um homem morreu na madrugada desta quarta-feira (19) após ter sido baleado no último domingo (16), no portão 3 da Feira São Joaquim, em Salvador. Ele participou do evento que ocasionou em briga no palco envolvendo as bandas Psirico e Samba Trator.

A vítima era Gênesis do Carmo Santana, de 27 anos, que estava internada no Hospital Geral do Estado (HGE). Ele era soldado da Aeronáutica, morador do bairro do Lobato e, pelo vídeo que circula nas redes sociais, após o evento, é possível ver o militar caído no chão ensanguentado, enquanto os colegas tentavam prestar socorro.

Até o momento, segundo informações da Polícia Civil, ninguém foi preso, mas “autoria e motivação são investigadas”. A Polícia Militar informou que os disparos foram realizados por volta das 21h30, aós o encerramento da festa. “Houve uma briga nas proximidades do Portão 3 da Feira de São Joaquim, que resultou em uma pessoa ferida por disparo de arma de fogo. Quando os policiais chegaram ao local, a vítima já havia sido socorrida por uma ambulância para uma unidade hospitalar”, informou.