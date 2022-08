Soldado dá o pontapé inicial na volta do Campeonato Ucraniano; assista

O Campeonato Ucraniano voltou a ser disputado nesta terça-feira, seis meses após o início da invasão russa à Ucrânia, em um ambiente tomado de emoção e apreensão no Estádio Olímpico de Kiev, onde Shakhtar Donetsk e Metalist empataram sem gols. Após um pontapé inicial simbólico dado por um soldado, os jogadores foram a campo sabendo que, ao toque de uma sirene, poderiam ser evacuados por militares presentes no local, já que a semana começou com preocupações sobre uma possível intensificação do conflito.

A Ucrânia comemora seu feriado do Dia da Independência nesta quarta-feira, e a proximidade da data, rechaçada por nacionalistas russos, tem aumentado a tensão no país. Apesar disso, a retomada do campeonato nacional foi mantida pelas autoridades, que consideram a decisão uma demonstração de bravura.

“A volta do futebol durante uma guerra de grande escala é uma demonstração da falta de temor do nosso povo, do nosso espírito indomável e do deseja que a Ucrânia tem por uma vitória inevitável na guerra pela independência contra os invasores russos”, afirmou Andriy Pavelko, presidente da Associação Ucraniana de Futebol, em comunicado divulgado nesta terça.

Os momentos que antecederam a partida foram cheios de simbolismos. Todos os atletas das duas equipes estavam enrolados em bandeiras do país ao entrarem no gramado e se enfileirarem para cantar o hino. Juntos, estenderam uma bandeira maior, na qual estava escrito: “Todos unidos pelo valor”. No telão, foi exibida uma mensagem do presidente Volodymyr Zelenski.

Em seguida, quando os times se espalharam pelo gramado, um soldado foi ao meio de campo e deu um pontapé inicial simbólico na bola da partida. Outros militares estavam distribuídos por todo o estádio, como parte de um plano para evacuar atletas, comissões técnicas e demais profissionais para abrigos em caso de bombardeios.

“Durante 90 minutos, desliguei e apenas aproveitei poder jogar futebol. Emoções muito boas, emoções muito calorosas. Esperei por este dia desde o dia em que começamos a preparação para o campeonato e estava um pouco nervoso, mas quando ouvi nosso hino, quando vi meus companheiros de equipe, os adversários, fiquei orgulhoso do meu país e fiquei feliz por termos começado nosso campeonato porque é importante para nosso país e para nosso povo”, afirmou o meia Mykhailo Mudryk, capitão do Shakhtar, depois do jogo.

Além do empate que abriu a retomada do campeonato, outros três jogos foram disputados, todos, também com os portões fechados. O Veres-Rivne venceu o Odessa por 1 a 0 e o Zorya fez 3 a 1 no Vorskla. Já o Kolos Kovalivka fez 1 a 0 no Kryvbas.