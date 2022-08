Solteiríssima! Após término, Maitê Proença recebe proposta ousada de fã: “Portas abertas”

As artistas Maitê Proença e Adriana Calcanhoto terminaram o seu relacionamento no final de junho. De acordo com informações do portal SalaDeTV, do Terra, o namoro chegou ao fim devido à exposição na mídia. Porém, mesmo com o término recente, nessa terça-feira (16), Maitê abriu o jogo e revelou estar disposta a entrar em um novo relacionamento.

+ Juliette usa roupa rosa coladinha demais e ostenta seu corpo natural: “Quase uma Barbie”

A atriz abriu uma caixinha de perguntas em seus stories do Instagram para poder conversar um pouquinho com os seus seguidores. Durante a musa ia respondendo as perguntas, Maitê recebeu um questionamento inusitado. “Penso em você, Maitê. Você namoraria com um fã? Sou solteiro, de caráter. Meu sonho é te conhecer pessoalmente”, perguntou um internauta.

Maitê respondeu ao fã com um antigo conselho de sua avó. “Minha avó sempre dizia que a gente não deve dizer sempre e nem jamais, porque fecha. Deixa as portas abertas, sempre abertas”, declarou a atriz. Eita!

Até a Maitê Proença já superou o relacionamento, e você aí ainda correndo atrás de seu ex (Via: Stories/Maitê Proença) pic.twitter.com/6jfyYZUYX2

— fofoca de novelas (@fofoca_novelas) August 17, 2022

Maitê Proença revelou sua opinião sobre uso de maconha Ainda nas caixinhas de perguntas, Maitê Proença fez o seguinte questionamento para o público: “O que você faz quando começa a ficar triste ou agoniado?”. Em uma das respostas de seus seguidores, o fã respondeu que fuma “um beck” quando está triste.

Maitê aconselhou o seguidor a ler pesquisas sobre o assunto para entender melhor como a cannabis funciona em diferentes cérebros, como no cérebro de pessoas mais jovens e mais velhas. A musa, inclusive, ressaltou que em pessoas mais velhas, a planta medicinal faz bem.

“Você leu os estudos sobre a maconha? Que diz que ela não é boa para quem está com o cérebro em formação. Mas ela faz muito bem para cérebros de pessoas mais velhas. O neurocientista Sidarta Ribeiro fala muito disso. Vai lá espiar”, declarou a musa com um sorriso.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Maitê Proença (@eumaiteproenca)

Fique por dentro de tudo que está rolando no mundo dos famosos:

+ Lívia Andrade fica ‘apertadinha’ em carro para mostrar vestido com volume no decote: “Pulou”

+ Flexível! Gracyanne Barbosa coloca a cabeça nos pés, faz abertura e fã questiona: “Nua?”

+ No colo de fã, Tati Zaqui faz “performance” de fio-dental e ganha beijinho no bumbum