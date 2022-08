Sondado pelo Atlético, Paulinho fala sobre o futuro em rede social

Sondado pelo Atlético na última janela de transferências, o atacante Paulinho, de 22 anos, falou sobre seu futuro em uma rede social. O brasileiro garante que cumprirá o contrato com o Bayer Leverkusen, da Alemanha, até julho de 2023.

Em entrevista concedida na última sexta-feira (12/8), o diretor de futebol Rodrigo Caetano, do Atlético, admitiu que o clube mineiro fez consultas por Paulinho e Rafinha Alcantara , do PSG, da França. Os negócios, no entanto, eram inviáveis pela situação financeira do Galo, que não dispõe de recursos para investir em contratações de grande porte.

Nesta terça-feira (16/8), após o encerramento da janela de transferências no Brasil, Paulinho, que também era especulado em outros clubes, garantiu continuidade na Alemanha. Ele respondeu a uma página de torcedores do Bayer no Twitter.

“Eu permaneço! Vou cumprir meu contrato. Continuo firme e forte com o Bayer Leverkusen e disposto a ajudar como sempre estive desde que cheguei”, assegurou o atacante.

Revelado pelo Vasco em 2017, Paulinho iniciará sua quinta temporada pelo clube alemão. Desde que chegou, o jovem atuou em 73 partidas, contribuindo com oito gols e quatro assistências.

O currículo do atacante é repleto de conquistas com as seleções de base. Paulinho levantou as taças do Sul-Americano Sub-15 (2015), do Sul-Americano Sub-17 (2017), do Torneio de Toulon (2019) e integrou o grupo do Brasil que conquistou medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Tóquio (2020).