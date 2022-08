Sonia Abrão adia volta para bancada do ‘A Tarde é Sua’ e preocupa fãs

Os fãs da jornalista Sonia Abrão estão ansiosos para o retorno da apresentadora no comando do programa ‘A Tarde é Sua’. Mas, essa volta não vai acontecer tão cedo. Na semana passada, Sonia foi diagnosticada com Covid-19.

Apesar de a volta estar agendada para essa quinta-feira, 25 de agosto, não foi bem isso que aconteceu. O diretor do programa e irmão da profissional, Elias Abrão, explicou aos telespectadores o motivo dela não ter retornado.

“Não melhorou da voz ainda”, explicou Elias por meio do Twitter. Além disso, ele disse que Sonia já está negativa e pode retornar na sexta-feira, 26 de agosto, caso ela estiver melhor.

Sonia Abrão tem volta adiada para bancada do ‘A Tarde é Sua (Foto: Reprodução)

Sonia Abrão abre o jogo sobre vida amorosa Em uma entrevista para o Leo Dias, Sonia Abrão acabou com as curiosidades dos fãs e contou um pouco sobre sua vida amorosa. “Eu me separei em 2006. Fui casada por 17 anos e estou há 16 separada, está quase empatando”, declarou.

Abrão ainda completou: “Eu tive um bom casamento e por isso tive uma boa separação, foi tranquilo. A gente estava em um estágio da vida em que eu estava querendo muito ser solteira novamente e talvez ele quisesse a mesma coisa”.

“Ele está em minha vida até hoje. A gente não teve disputa de guarda, de bens… Tudo correu muito naturalmente e eu sei que posso contar com ele para o que precisar, como ele sabe que pode contar comigo. A gente é muito assim e o nosso filho foi criado desta maneira, com essa tranquilidade”, reforçou Sonia.

