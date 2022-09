Sonia Abrão considera não cobrir de falar sobre ‘A Fazenda’: “Time ordinário”

Depois da polêmica entre o saco de esterco, Ingrid Ohara e Vini Buttel, Sonia Abrão disse no ao vivo que considera parar de cobrir ‘A Fazenda‘. “Time ordinário”, disparou ao falar sobre o elenco de peões.

+ Virou meme? Reportagem antiga da Globo viraliza no TikTok: ‘Tá dormindo?’

“A gente entrou aqui com a maior disposição de cobrir aqui mais uma edição de A Fazenda. Vai ter que desistir de novo porque não está dando. Não é isso que eu quero analisar, mostrar, comentar, trocar ideia com a nossa bancada aqui no ‘A Tarde É Sua‘”, reforçou Sonia.

Abrão ainda completou: “Nós não vamos trazer pra cá isso que vocês tão vendo aí. Eu acho o fim da picada, é um desrespeito duas vezes, com quem viu lá e com quem nem queria ver, nem pediu pra ver, e vai ver aqui. Não dá”.

Sonia Abrão cogita desistir de cobrir A Fazenda (Foto: Reprodução / Rede Tv! / Fazenda)

Sonia Abrão faz revelação inusitada e choca público Além de criticar diretamente os peões, Sonia Anrão ainda comentou que só assiste ao programa porque trabalha com esse tipo de entretenimento. “É degradante. Não é essa a ideia que eu tenho de reality show. É lamentável. E mais lamentável ainda que ela não seja expulsa. Por mim, vou expulsando um por um que ultrapasse o limite dessa maneira. Vai chegar no final e não vai ter R$ 1,5 milhão pra ninguém porque não vai ter ninguém na casa”, desabafa a veterana.

A apresentadora também afirmou que não existe um participante dessa edição que mereça o prêmio: “Do jeito que eles se comportam, ninguém merece R$ 1,5 milhão. Tanta gente precisando dessa grana, faz um uso melhor disso, do que dar pra esse povo sem noção, sem educação, sem princípios, sem absolutamente nada. Ô, time ordinário. Não tem valor, não tem o mínimo de noção. Tá aí só pra levar pra você, telespectador, essa coisa degradante como vocês viram”.

“Eu tô começando a achar que aquela Fazenda 13, que nós nem quisemos cobrir, nós desistimos, essa tá ficando pior. Muito pior, na verdade. A gente vê de tudo nesse time e, realmente, é uma coisa antiética, desrespeitosa”, acrescentou a jornalista.

LEIA MAIS NOTÍCIAS DO MUNDO DOS FAMOSOS:

+ Pantanal: Veja qual será o final de todos os personagens da novela

+ Tá podendo! Neymar é clicado com look milionário em Paris e choca web

+ A Fazenda 14: Ingrid Ohara se vinga após jogar cocô de cavalo em pertences de Vini Büttel