Sonia Abrão dá opinião sobre final de ‘Pantanal’ e cutuca autor: “Cria coragem”

Mesmo afastada da bancada do ‘A Tarde é Sua’, Sonia Abrão ainda dá o que falar. Na última quinta-feira, 25 de agosto, a jornalista decidiu dar a sua opinião sobre o final da novela das nove na Globo, ‘Pantanal‘.

Com isso, Sonia escreveu, em um post em seu Instagram oficial, uma cutucada ao autor da novela Bruno Luperi. “Cria coragem e quebra tudo, Luperi! Que final do século passado que nada! Atualiza!”, escreveu Sonia.

Parece que a apresentadora da RedeTv! é fã da novela e, como toda fã, ela publicou um vídeo neste mesmo post com alguns personagens do folhetim, sendo Trindade, Irma, Maria Bruaca, Alcides, Zaquieu e Eugênio. Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sonia Abrão (@soniaabrao)

Quando Sonia Abrão volta para o ‘A Tarde é Sua’? Segundo o irmão da jornalista e diretor do programa, a volta estava programada inicialmente para quinta-feira (25), mas não acabou acontecendo como planejado pela produção.

Ontem, Elias Abrão, explicou aos telespectadores o motivo dela não ter retornado. “Não melhorou da voz ainda”, desabafou Elias por meio de sua conta oficial no Twitter.

Além disso, ele também confirmou que Sonia já estava negativa e poderia retornar na sexta-feira, 26 de agosto, caso ela estivesse melhor. Porém, não foi isso o que aconteceu. Já os fãs estão especulando que Sonia retorne no comendo do ‘A Tarde é Sua’ na segunda-feira, 29 de agosto.

