Sonia Abrão diz que Bruno Tálamo deveria “fazer novela mexicana”

Sonia Abrão não poupou nas críticas ao seu ex-repórter, Bruno Tálamo, durante o A Tarde É Sua desta segunda-feira (26/9). O jornalista foi o primeiro eliminado de A Fazenda 14 e fez uma participação no programa Hora do Faro, falando sobre o reality show.

Entretanto, a apresentadora não se convenceu do discurso de Tálamo e criticou o sentimentalismo que ele levou para o programa da Record. “Eu acho que o Bruno romantiza as situações. Pro Thomaz, foi assim ‘você estava no meu coração’. Pro Tiago, ‘você chorou no meu peito’. Para, Bruno. Vai fazer novela mexicana porque desse jeito não dá”, alfinetou a contratada da RedeTV!.

“Você tenta ajudar uma pessoa que, na verdade, te puxa para o abismo dela”, completou Sonia Abrão, frisando sobre como Tiago Ramos, ex-padrasto de Neymar, foi o responsável pela eliminação do jornalista, mesmo com eles tendo uma boa relação dentro do game.

