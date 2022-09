Sonia Abrão está por um fio de desistir de A Fazenda 14. A apresentadora esculachou o reality show da Record em decorrência da “guerra de cocô” protagonizada por Ingrid Ohara e classificou esta temporada pior do que a anterior, boicotada pela titular do programa A Tarde É Sua, da RedeTV!.

“Se um reality chega ao baixíssimo nível que chegou ontem, quando a gente viu no ar um festival de bosta, é porque o reality está se tornando a mesma coisa, e eu acho isso um absurdo. É isso o que vocês têm para entregar ao público?”, detonou a apresentadora nesta quinta-feira (29/9). “A gente já tinha visto que aquilo não parece uma Fazenda, e sim um hospício, mas agora uma Fazenda escatológica é demais, já ultrapassou todos os limites”, prosseguiu.

Para Sonia, a atual edição de A Fazenda é formada por “gente anti-ética, desrespeitosa, sem-noção”, que “não têm o mínimo de educação, não entendem o que é um reality show e vão para lá simplesmente para soltar os bichos, e seja o que Deus quiser”.

Por essa baixaria, por essa coisa desclassificada, todos ali esperam ganhar R$ 1,5 milhão. Estão ganhando uma grana que trabalhador leva anos e não vai conseguir juntar R$ 60 mil, 80 mil, R$ 100 mil… não vai!

A apresentadora ainda culpou a Record e a direção do reality por manter cenas escatológicas no ar.

“Se nenhuma providência for tomada, a gente vai entender mesmo que o sinal verde está aberto para esse tipo de coisa, que quem comanda quer que seja assim e quanto pior melhor. Isso deixa a gente, que ama televisão e faz televisão porque gosta e respeita, porque é o maior veículo de comunicação do mundo, a gente entende e dá valor, preza o espaço que ocupa e não joga no lixo como estão jogando. Acho isso uma vergonha”, desabafou.

O post Sonia Abrão esculacha Fazenda por guerra de cocô: “Festival de bosta” apareceu primeiro em Metrópoles.