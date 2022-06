Sônia Abrão fala sobre desafios da carreira, SBT e alta concorrência

Consagrada como a maior apresentadora da RedeTV!, Sonia Abrão está há nada menos que 16 anos ininterruptos no ar com o A Tarde é Sua, e com seu jogo de cintura, conquista o Brasil e garante que seu programa seja o mais visto da emissora todos os dias.

Em homenagem aos 16 anos no ar, o TV Foco bateu um papo exclusivo com a apresentadora sobre os desafios ao longo da carreira, tempos de SBT e até turbulências com a concorrência.

O seu programa tem o diferencial de ser elogiado por diversos nomes de outras emissoras, como diretores da Globo e grandes artistas. Qual a sensação desse prestígio vindo de todos os lados?

“Eu fico muito feliz, porque é um reconhecimento! Com todo esse tempo à frente do programa, não só o público, mas também os próprio artistas e profissionais da área, já conhecem meu trabalho, minha maneira de ser diante das câmeras e isso se transforma em confiança”, contou.

