Sonia Abrão perde a linha ao vivo e acusa Globo de trair Arthur Aguiar: “Ele sofreu!”

Durante o programa ‘A Tarde é Sua’, Sonia Abrão acusou a TV Globo de ter traído o campeão do BBB 22, Arthur Aguiar. De acordo com a apresentadora, a emissora foi responsável por “queimar” o artista com o público do reality show, afirmando que ele não recebeu destaque por sua vitória.

+ Com bumbum fazendo fio-dental sumir, Anitta empina e dá beijo na boca de dançarina: “Já foi”

“Defendo o Arthur até hoje. Ele sofreu um boicote da própria Globo. Mas merecia ganhar. Ele foi muito traído dentro do BBB, passou por bullying, passou por tanta coisa e por quê? Por que traiu a mulher? Um cancelamento danado aqui fora”, declarou Sonia.

Em seguida, Sonia opinou sobre a carreira do ator após o termino do confinamento. “Acho que ele tem um terreno, que ainda vai pintar alguma coisa positiva. Eu acho que essa onda negativa que veio junto de tudo que eles aprontaram com ele lá dentro, uma hora vai passar. E acho que ele deveria voltar para as novelas. É por aí que acho que vai acontecer o restauro da carreira dele, não pela música”, completou.

Foto: Reprodução

Arthur Aguiar se revolta com ataques após o BBB 22 Durante um desabafo, Arthur Aguiar falou sobre os ataques que vem sofrendo nas redes sociais. Em uma conversa com o colunista Leo Dias, o ator refletiu sobre as mensagens de ódio que recebe até hoje após vencer o Big Brother Brasil 22.

“Você me vê atacando alguém? Me vê instigando, falando mal de alguém? Não, eu não faço isso. Comecei a apanhar pra caramba sem ter motivo, eu não estava fazendo nada. É uma coisa que não entra na minha cabeça, o porquê. Você pode não gostar de mim, você pode não concordar com coisas que fiz ou deixei de fazer, mas para quê [ficar batendo]? Acabou, vamos falar de outra coisa. Foi ótimo, foi uma experiência maravilhosa, mas já acabou”, desabafou Arthur.

“Para mim, o que acontece é que essas pessoas não gostam de mim por algum motivo – e elas têm todo o direito de não gostar, mas também ficam batendo sem parar em algo que não existe, ficam buscando algo para ficar me batendo”, acrescentou o cantor.

Confira tudo que está rolando entre as celebridades:

+ Após fim da dupla com Simaria, Simone revela se voltará aos palcos e resposta inesperada choca

+ Muitos namorados? Mãe de Rodrigo Mussi rebate acusação de filho sobre relação conturbada

+ Novo casal? Luísa Sonza e Filipe Ret flertam nas redes sociais e fãs comemoram