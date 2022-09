Sonia Abrão detestou a vingança de Tenório (Murilo Benício) em Pantanal. A apresentadora da RedeTV! criticou a adaptação do roteiro original, de Benedito Ruy Barbosa, retirando a cena icônica da castração de Alcides. No lugar, o autor Bruno Luperi deixou subentendida uma tortura, sem explicitar o que o fazendeiro fez de ruim ao peão.

“Foi decepcionante. Para mim, essa história de não castração, se é estupro, nem estupro você viu. Aqui ninguém está pregando a violência. A gente queria que fosse o original da novela, justamente por ser a cena mais icônica. Isso não foi respeitado. É um estupro? Então vamos fazer a cena do estupro. E o que você viu? Nada que concretizasse ou que passasse uma ideia forte de que era aquilo que estava acontecendo”, opinou Sonia, chamando o neto de Benedito de “covarde”.

“Uma sequência de cenas nebulosa e acovardada. Acovardada! O autor ou o adaptador, o Bruno Luperi, não teve a coragem de ir fundo na história. Ele não teve a coragem do avô dele, o Benedito Ruy Barbosa, que em 1990 fez uma cena de castração do maior realismo, uma coisa que chocou há 30 anos. Imagine a coragem que um autor precisa ter para escrever e colocar uma cena dessa no ar! Porque sabia que aquilo iria chocar o público e viria uma onda de opinião, de críticas, que iria mexer com o público no geral. O Benedito saiu disso consagrado, porque ele peitou, ele escreveu, porque os artistas eram maravilhosos, fizeram uma cena que marcou e até hoje está na cabeça da gente, na memória da gente, e virou o que virou”, relembrou a apresentadora.

“Agora vem o remake de Pantanal, que também é um fenômeno porque a história é linda, e o que acontece na cena mais comentada? Você não fica sabendo de nada”, detonou Sonia.

O post Sonia Abrão se decepciona com tortura de Alcides: “Autor se acovardou” apareceu primeiro em Metrópoles.