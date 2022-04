Sony anuncia que jogos exclusivos de PlayStation chegarão ao Xbox

Um dos assuntos que mais foi comentado é a relação PC e PlayStation. Depois do anúncio de God of War para os computadores, muito tem sido especulado sobre qual seria a próxima plataforma em que os jogos serão lançados.

Desta vez, a página oficial do PlayStation Studios anuncia que jogos de PlayStation já estão a caminho ao Xbox também. Por mais que passemos um tempo aqui imaginando os possíveis jogos de PlayStation que devem chegar para Xbox.

Sony está mesmo disposta a levar cada vez mais seus jogos exclusivos para outras plataformas.

É difícil de imaginar a empresa disponibilizando suas grandes franquias, como Uncharted, God of War e The Last of Us, mas a companhia também já mostrou que pode surpreender. Resta aguardar por mais informações.

Mesmo que você não tenha um PS5 ou mesmo um PS4, talvez os títulos da PlayStation estejam todos disponíveis no seu Xbox em breve. Apenas espere e seja feliz.

Parabéns! Você caiu na pegadinha de 1º de Abril! Agora compartilhe isso com seus amigos para eles caírem na pegadinha também.