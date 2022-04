Sony bloqueia God of War para jogar no Xbox via GeForce NOW

Ontem a Nvidia anunciou oficialmente que God of War (2018) estava a caminho do seu serviço de streaming de jogos, o GeForce Now, a melhor parte de tudo é que o jogo já está disponível.

Então, se você é um assinante do serviço de jogos da Nvidia, basta comprar sua cópia de God of War (2018) e curtir o título com todos os seus gráficos no máximo.

Mas infelizmente nem tudo é boa notícia, como não é segredo, é possível utilizar o GeForce Now no Xbox via navegador, você é livre para jogar praticamente tudo que está disponível no serviço de streaming, mas (de novo), a Sony decidiu bloquear God of War (2018) e o jogo não está disponível para ser jogado via navegador no Xbox.

Isso já tinha acontecido anteriormente com Death Stranding, se você pesquisar pelo jogo na lista de buscas, não obterá resultados, e o jogo simplesmente não vai aparecer.

Caso você esteja pensando em comprar uma cópia de God of War (2018) para jogar via navegador do Xbox, é melhor mudar de ideia, ou você pode jogar normalmente pelo computador ou celular.

God of War já se encontra disponível no PC, PlayStation 4 e agora também via GeForce Now.