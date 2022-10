Sony cancelou PlayStation Showcase para não oferecer argumentos à Microsoft

Já estamos definitivamente no final do ano e até o momento a Sony não realizou um grande evento para o PlayStation, apenas pequenas edições do State of Play, uma apresentação direto ao ponto, sem enrolação.

Um dos rumores fortes que vem circulando nas últimas semanas é que a Sony estaria planejando realizar uma nova edição do PlayStation Showcase no final deste mês, mas os planos mudaram.

De acordo com novas informações fornecidas por um insider do Twitter, a Sony supostamente cancelou o PlayStation Showcase para não oferecer argumentos à Microsoft diante do CMA.

2/2 The initial announcement of the showcase was scheduled for 11th October with the showcase taking place 20th Oct. Sony holding firm for now. — Millie A (@millieamand) October 17, 2022

“A investigação em andamento da CMA para a aquisição da Activision Blizzard pela Microsoft atrasou, de fato, quaisquer planos do Showcase para a Sony. Títulos exclusivos e IP primário foram ‘bloqueados’. A Sony acredita que uma vitrine adicionará peso aos argumentos da Microsoft. Silent Hill e o novo projeto de Hideo faziam parte do Showcase.

O anúncio inicial do showcase estava agendado para 11 de Outubro com o showcase sendo realizado em 20 de Outubro. A Sony mantém-se firme por enquanto.”

Não tem como negar que isso pode parecer loucura, mas até que faz bastante sentido, pois a Sony não quer revelar logo agora projetos que podem ser exclusivos do PlayStation.

Isso simplesmente seria um ótimo argumento para a Microsoft diante do CMA, se manifestando que a Sony tem vários exclusivos chegando. A Sony então quer ficar em silêncio por enquanto, então o evento pode demorar para acontecer.

Outra observação é que isso é apenas um rumor e nada disso foi confirmado (e nem será).