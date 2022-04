Sony está bloqueando todos os jogos do PlayStation nos consoles Xbox

Para quem não sabe, o serviço de streaming GeForce Now da NVIDIA funciona com o navegador Microsoft Edge no Xbox, permitindo que você acesse mais de 1000 jogos via streaming na nuvem – e há até uma oferta de assinatura “Basic” gratuita.

No entanto, aqueles que esperavam poder jogar portas para PC de jogos PlayStation em seu Xbox. Ano passado quando Death Stranding foi adicionado ao serviço, não apareceu na versão Xbox do Microsoft Edge, e agora o O recente relançamento de God of War está (infelizmente) fazendo exatamente a mesma coisa.

You can’t it’s blocked — Moist&Delicious (@shishkebabs11) April 21, 2022

Não é exatamente uma surpresa que a Sony não queira que os usuários do Xbox aproveitem o NVIDIA GeForce Now para jogar jogos do PlayStation, mas é interessante ver que God of War foi desativado no Xbox tão rapidamente do mesmo jeito.

Curiosamente, ainda existem alguns exclusivos atuais do PlayStation, como Kena: Bridge of Spirits, que podem ser jogados no Xbox usando o GeForce Now, mas em termos da maioria dos títulos da Sony, não espere apreciá-los dessa maneira tão cedo.