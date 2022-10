Sony está fazendo de tudo para barrar compra Activision Blizzard pela Microsoft

Desde que a Microsoft anunciou oficialmente que está comprando a Activision Blizzard, responsável por franquias de peso como Call of Duty, Diablo e muitas outras, a mais afetada nessa compra foi a Sony.

A principal preocupação da Sony é com a franquia de jogos do Call of Duty, pois há grandes chances dos futuros títulos da série serem exclusivos do Xbox, deixando o PlayStation de fora.

A situação é bastante preocupante para o lado da Sony que decidiu enviar Jim Ryan para se reunir com os reguladores da União Europeia para expressar as preocupações sobre o acordo proposto de US$ 68,7 bilhões.

Além disso, não apenas a Sony, mas o Google também expressou suas preocupações aos reguladores da UE. Tudo indica que a Sony está fazendo de tudo para barrar essa compra ou pelo menos manter Call of Duty para sempre no PlayStation.

Semanas atrás o próprio Phil Spencer disse que a Microsoft se comprometeu a disponibilizar Call of Duty no PlayStation por mais alguns anos após o atual acordo de marketing da Sony com a Activision terminar.

Após isso, Jim Ryan se manifestou alegando que esse acordo é inadequado em muitos níveis, e a franquia Call of Duty deve ser mantida nos dois consoles, sem nenhum tipo de exclusividade.

De qualquer maneira, essa história vai longe e a Sony está tentando de tudo para manter Call of Duty no PlayStation.