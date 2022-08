Sony está pagando desenvolvedores para não lançarem jogos no Xbox Game Pass

A compra da Activision Blizzard pela Microsoft no começo do ano vem rendendo muitas informações curiosas para o público, principalmente com a divulgação de alguns documentos.

Hoje saiu a resposta da Microsoft após as perguntas da Sony ao CADE. O documento em questão conta com diversas partes interessantes e como a Microsoft se manifestou sobre o assunto.

No entanto, uma parte chamou bastante atenção do público, pois é encontrado que a Sony PAGA para os desenvolvedores não lançarem seus jogos no Xbox Game Pass.

“A capacidade da Microsoft de continuar expandindo o Xbox Game Pass tem sido obstruída pelo desejo da Sony de inibir tal crescimento. A Sony paga por “direitos de bloqueio” para impedir que desenvolvedores adicionem conteúdo ao Xbox Game Pass e outros serviços de assinatura concorrentes.”

Isso pode parecer surpresa para alguns, no entanto, isso já é antigo e no ano passado, após o lançamento de Resident Evil Village, foi revelado que a Sony e a Capcom chegaram a um acordo de não lançar certos jogos da empresa em serviços de assinatura.

Sendo assim, parece que além da Capcom, a Sony também está pagando para outros desenvolvedores fazerem a mesma coisa, que é não adicionar seus jogos no Xbox Game Pass.