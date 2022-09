Sony estaria planejando novo PlayStation para competir com Xbox

Parece que a Sony está planejando lançar um novo modelo do PS5 no mercado, de acordo com um novo vazamento. A informação veio do jornalista e insider Tom Henderson, o qual já se provou ser uma fonte confiável no passado.

De acordo com Tom Henderson, o novo console será revelado durante o ano fiscal de 2023, com lançamento planejado para setembro de 2024. Esse novo modelo contará com hardware quase idêntico ao dos já disponíveis no mercado, mas trará uma grande alteração interessante.

A grande novidade é a falta de um leitor de disco embutido por padrão. No entanto, diferenciando-se do atual PlayStation 5 sem leitor, a Sony irá oferecer um leito de disco removível que poderá ser comprado separadamente.

O leitor de disco removível poderá ser conectado na parte de trás do console através de uma porta USB-C extra que estará disponível. Esse novo modelo será vendido tanto sozinho quanto em bundle com o leitor removível.

Aparentemente esse novo modelo substituiria todos os modelos atuais do PlayStation 5, o que significa que em vez de dois modelos diferentes, um com leitor e outro sem, a Sony contaria apenas com um único modelo, dando a opção de adicionar um leitor para os jogadores que desejarem.

Devido a falta de um leitor de disco embutido, a Sony poderia entregar um PlayStation 5 muito mais fino e leve por padrão. Fontes também afirmam que mesmo com o leitor externo conectado, ele não prejudica a estética do console, parecendo realmente parte do console quando conectado.