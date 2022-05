Sony pode estar planejando em comprar a Square Enix

Começamos essa semana com uma notícia que pegou todos de surpresa, após a Embracer Group comprar a Square Enix Europe por US$ 300 milhões e levar com eles os estúdios e grandes franquias com Tomb Raider, Deus Ex e muito mais.

Mesmo com a venda da divisão Europeia, a Square Enix está firme e forte com sua divisão no Japão e de acordo com novas informações compartilhadas com o conhecido Jeff Grubb, a Sony pode estar se preparando para comprar a Square Enix.

Vale ressaltar que o próprio Jeff Grubb alega que não pode confirmar essa informação, sem contar que esse tipo de conteúdo, não pode ser compartilhado desta maneira, pois pode causar sérios problemas e até mesmo dar cadeia…

Normalmente, grandes aquisições chegam do nada, de surpresa, como aconteceu após a Microsoft comprar a Activision Blizzard por quase US$ 70 bilhões, ou como tivemos nesta semana, com a Embracer Group comprando a Square Enix Europe.

Já faz um bom tempo que está rolando diversos rumores sobre uma grande aquisição pela Sony, mas até o momento é só rumores. Muitos acreditavam que a Sony poderia comprar a Konami ou o estúdio de Hideo Kojima.

Não seria estranho a Sony comprar a Square Enix, que é responsável por grandes franquias de sucesso como Final Fantasy, Kingdom Hearts, Dragon Quest e muito mais, títulos que fazem muito sucesso no Japão.

Vale lembrar também que já faz um bom tempo que a Sony vem realizando acordos de exclusividade com a Square Enix, Final Fantasy VII Remake por exemplo foi exclusivo do PS4 por um longo período, até que chegou no PC. Forspoken é outro jogo que vai seguir o mesmo caminho.