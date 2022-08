Sony responde sobre Death Stranding no Xbox Game Pass

Essa semana deu o que falar com o anúncio de que Death Stranding estaria chegando ao PC Game Pass. Isto fez muito se questionarem como uma franquia que pertence a Sony chegou a um serviço da concorrente.

Pois bem, parece que a Sony não teve nenhum envolvimento na negociação para o jogo chegar ao PC Game Pass. No PC o jogo foi lançado pela 505 Games e de acordo com um porta-voz na versão de PC cabe a Kojima Productions e a 505 Games lidar com essas negociações.

Assuntos relacionados ao lançamento de Death Stranding para PC são gerenciados pela Kojima Productions e 505 Games. A SIE não tem envolvimento nesta promoção.

Ainda assim a situação não deixa de ser bem estranha toda essa situação em relação ao jogo chegando ao serviço. Como a empresa não possui nenhum controle sobre sua própria IP em outra plataforma?

Death Stranding ficará disponível para os assinantes do PC Game Pass em 23 de Agosto. Lembrando que a versão disponibilizada será a base, em vez de Death Stranding Director’s Cut que traz novos conteúdos.

Do popular criador de jogos Hideo Kojima, vem uma experiência desafiadora de gênero. No futuro, um evento misterioso conhecido como Death Stranding abriu uma passagem entre os vivos e os mortos, resultando em criaturas grotescas do pós-vida andando pelo mundo arruinado, marcado por uma sociedade desolada.

Jogando como Sam Bridges, sua missão é entregar esperança à humanidade ao conectar os sobreviventes de uma América devastada.