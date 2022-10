Sony teme que os jogadores migrem para o Xbox com a compra Activision Blizzard

A franquia de FPS Call of Duty é uma das mais importantes e valiosas do mundo que gera uma quantidade absurda de dinheiro para a Activision Blizzard e também para as empresas de console, seja a Microsoft e a Sony.

Desde que a Microsoft anunciou que estava comprando a Activision Blizzard, a Sony já se manifestou sobre o assunto e desde o início deixou bem evidente que não está contente com isso, principalmente por causa do Call of Duty, que pode se tornar exclusivo do Xbox, deixando o PlayStation de fora.

Em novas informações, a Sony disse ao regulador do Reino Unido que teme que, se a Microsoft adquirir a Activision Blizzard, os jogadores de Call of Duty vão migrar para o Xbox, mesmo sem nenhum tipo de exclusividade do jogo.

Em resumo, a Sony acredita que possa surgir diferenças entre as versões Xbox e PlayStation futuras de Call of Duty, caso o acordo proposto pela Microsoft seja aprovado.

Além disso, como a Microsoft já deixou bem claro, ela vai lançar todos os títulos Call of Duty (novos ou antigos) no Xbox Game Pass Day-One e isso também é um grande risco para a Sony.

As garantias da Microsoft de manter Call of Duty multiplataforma não foram suficientes para a Sony, que teme a revogação de privilégios recebidos ao longo dos anos. Veja o que foi dito no documento:

“A SIE afirmou à CMA que, mesmo que os jogos Call of Duty permaneçam disponíveis no PlayStation após a aquisição, a empresa resultante ainda poderá realizar um desinvestimento parcial da franquia, aumentando as diferenças entre as versões Call of Duty disponíveis no Xbox e PlayStation.

De acordo com a SIE, os jogadores esperam mais conteúdo e compatibilidade aprimorada com o hardware do console do Call of Duty no Xbox, além de benefícios para os membros do Xbox Game Pass. A SIE afirmou que esses fatores podem influenciar as escolhas dos jogadores ao comprar um console.”

Vale lembrar que nos últimos anos a Sony teve bastante conteúdo exclusivo dos Call of Duty no PlayStation, além de sempre ser a primeira plataforma a receber o beta.