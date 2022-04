Sorín, ex-Cruzeiro, lamenta morte do amigo Rincón: ‘Jogador inesquecível’

Ídolo do Cruzeiro, o ex-lateral argentino Sorín lamentou nesta quinta-feira (14) a morte de Freddy Rincón, seu ex-companheiro na Toca da Raposa em 2001. Apesar da rápida passagem do colombiano pelo clube mineiro, ele e Juampi ficaram próximos e preservaram a amizade por mais de duas décadas.

“Sempre te recordaremos pela tua qualidade humana, tua alegria, tua amizade. Tua grandeza desportiva, tua técnica, tua garra e essa potência indomável de um jogador inesquecível. Minhas condolências para toda a sua família e para aqueles que te amam. É uma noite triste”, escreveu Sorín em seu Instagram no decorrer da madrugada.

Rincón morreu em Cali, na Colômbia, aos 55 anos. O ídolo do futebol colombiano teve um trauma cranioencefálico severo durante acidente de trânsito na madrugada da última segunda-feira (11) e não resistiu após três dias de internação.

Freddy Rincón passou por diversos clubes com notoriedade internacional, como Napoli e Real Madrid. No Brasil, o colombiano vestiu as camisas de Palmeiras (1994, 1996/1997), Santos (2000/2001) e Cruzeiro (2001), mas foi no Corinthians, entre 1997 e 2000, que marcou história, se tornando um dos maiores ídolos do clube e campeão do Mundial (2000).

“O Cruzeiro lamenta a morte de nosso ex-atleta, Freddy Rincón, ídolo colombiano. Aos familiares, amigos e fãs, desejamos força neste momento de dor”, postou em suas redes sociais o clube mineiro.

O ex-meio-campista teve curta passagem pela Toca da Raposa, em 2001. Em 22 jogos, marcou apenas um gol com a camisa celeste.

O Corinthians se manifestou ao longo da madrugada. “É com muita tristeza que nos despedimos de um grande ídolo. Nosso capitão no primeiro título mundial, Freddy Rincón faleceu na madrugada desta quinta-feira. Eternamente em nossos corações”, postou o clube paulista.

Além do Mundial de 2000, Rincón conquistou no Corinthians os Campeonatos Brasileiros de 1998 e 1999, e o Campeonato Paulista de 1999.

Clube que trouxe Rincón para o Brasil pela primeira vez, em 1994, e promoveu o seu retorno da Europa, em 1996, o Palmeiras também lamentou a morte do ex-meio-campista colombiano.

“Lamentamos profundamente o falecimento do ex-jogador colombiano Freddy Rincón, campeão pelo Palmeiras e ídolo em seu país. Desejamos muita força aos familiares, amigos e fãs neste momento difícil!. Obrigado por tudo, Rincón!”.

Rincón foi campeão paulista pelo Palmeiras em 1994 no grande time formado pela Parmalat.

O Santos, por sua vez, referiu-se a Rincón como lenda. “O Santos FC lamenta profundamente o falecimento do ex-jogador Freddy Rincón. A lenda colombiana defendeu o Peixão entre os anos de 2000 e 2001. Nossos sentimentos a todos os amigos e familiares do craque, que jamais será esquecido pela nação santista. Descanse em paz, Rincón!”.

Rincón disputou as Copas do Mundo de 1990, 1994 e 1998 pela Seleção Colombiana, pela qual marcou 17 gols num total de 84 apresentações, incluindo outros torneios e amistosos.

Já como treinador, o colombiano passou por outro time mineiro, o Atlético. Em 2010, Vanderlei Luxemburgo convidou Rincón para trabalhar como auxiliar na equipe alvinegra. No Galo, Luxa permaneceu no cargo por 55 jogos, somou 22 vitórias, 12 empates e 19 derrotas.

No Brasil, Freddy Rincón também dirigiu São Bento-SP, São José-SP, Iraty-PR e Flamengo-SP.