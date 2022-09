Sorriso Maroto aposta na nostalgia em álbum Como Antigamente

O Sorriso Maroto lançou na última sexta-feira (23/9), o álbum Como Antigamente, que traz a essência romântica do grupo através de canções inéditas, em sua maioria composta por integrantes da banda ao longo dos 25 anos de carreira. O projeto ousado traz 13 músicas gravadas em julho, no Polo Cine Vídeo, no Rio de Janeiro (RJ), ao vivo, sem público e com uma estética minimalista.

Em entrevista ao Metrópoles, o músico e produtor Sérgio Jr., contou que o grupo foi na contramão de tudo que está sendo lançado nos últimos tempos e decidiu fazer do jeito que faziam antigamente. Por isso, o nome do álbum, que traz as faixas Volta Pra Casa, Segredos e Seis da Manhã.

“Nós vimos o mercado da música mudar e precisamos ir nos adequando para conseguir entregar o que o público queria. Isso tudo impactou na forma da gente fazer música, de gravar, de lançar. Hoje é muito difícil um artista lançar um álbum completo de uma vez só, mas o nosso público gosta disso. Dessa vez, decidimos fazer do nosso jeito. Paramos e pensamos: ‘Vamos fazer como a gente fazia antigamente?’”, contou.

Ao invés de ir lançando as canções aos poucos, o grupo decidiu lançar todas as faixas juntas nas plataformas de streaming e no YouTube, indo contra até a gravadora, que achou a atitude arriscada. Porém, com toda a experiência e audácia dos músicos, o resultado tem sido surpreendente.

Segundo Sérgio, o feedback do público tem sido incrível. “Nós agimos muito com o coração e a resposta tem sido maravilhosa. As pessoas nas redes sociais tem vibrado junto com a gente e dá para perceber que os fãs gostaram. Para mim, pouco importam os números, o que a gente não pode perder é essa galera que fez a gente chegar aqui mesmo depois de 24 anos”, revelou.

O single escolhido como música de trabalho do álbum foi Volta Pra Casa. “Essa música carrega a essência do Sorriso Maroto e poderia estar em qualquer disco do grupo, desde o primeiro até o atual. Ela é atemporal”, explica Sérgio, que compôs a canção com Bruno Cardoso e Thiago Silva em 2008.

Sérgio contou que a ideia de gravar o álbum surgiu após os integrantes serem procurados por outros pagodeiros pedindo autorização para gravar suas músicas antigas: “Todos os dias nós recebemos pedidos de regravações de composições nossas. Se outras pessoas lançam músicas nossas como inéditas e está dando certo, e esse é o nosso jeito de fazer música, por que nós não pegamos as composições que ainda não gravamos e lançamos no mercado?”.

O post Sorriso Maroto aposta na nostalgia em álbum Como Antigamente apareceu primeiro em Metrópoles.