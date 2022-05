Sorteio define confrontos das oitavas de final da Libertadores

A Conmebol sorteou nesta sexta-feira (27) os confrontos das oitavas de final da Copa Libertadores e os chaveamentos para quartas e semifinais.

Athletico-PR x Libertad-PAR

Deportes Tolima-COL x Flamengo

Emelec-EQU x Atlético

Cerro Porteño-PAR x Palmeiras

Corinthians x Boca Juniors-ARG

Fortaleza x Estudiantes de La Plata-ARG Os seis brasileiros classificados vão enfrentar clubes estrangeiros. O Atlético vai enfrentar o Emelec, do Equador, segundo colocado do Grupo A, liderado pelo Palmeiras. O Galo decidirá a vaga nas quartas de final em casa, no Mineirão, em Belo Horizonte. O primeiro jogo será realizado no Equador. Não há mais o critério do gol qualificado no mata-mata da Libertadores.

Os jogos de ida ocorrerão entre os dias 28 e 30 de junho, enquanto as partidas de volta serão realizadas entre os dias 5 e 7 de julho.

Enquanto nas oitavas de final não há duelos entre brasileiros, isso pode ocorrer nas quartas e nas semifinais, com grandes clássicos nacionais.

De acordo com as chaves, Fortaleza e Athletico-PR poderão se encontrar nas quartas. O mesmo ocorre com Flamengo e Corinthians, clubes com as maiores torcidas do país, e também com Atlético e Palmeiras.

As semifinais, por sua vez, poderão reunir clubes como Athletico-PR, Fortaleza, Atlético e Palmeiras.

CRUZAMENTOS E CHAVEAMENTOS DA LIBERTADORES

Oitavas de final

Athletico-PR x Libertad-PAR (Chave 1)

Deportes Tolima-COL x Flamengo (Chave 2)

Vélez Sarsfield-ARG x River Plate-ARG (Chave 3)

Emelec-EQU x Atlético (Chave 4)

Cerro Porteño-PAR x Palmeiras (Chave 5)

Talleres-ARG x Colón-ARG (Chave 6)

Corinthians x Boca Juniors-ARG (Chave 7)

Fortaleza x Estudiantes de La Plata-ARG (Chave 8)

Quartas de final

Athletico-PR x Libertad-PAR (Chave 1)

Fortaleza x Estudiantes de La Plata-ARG (Chave 8)

Deportes Tolima-COL x Flamengo (Chave 2)

Corinthians x Boca Juniors-ARG (Chave 7)

Vélez Sarsfield-ARG x River Plate-ARG (Chave 3)

Talleres-ARG x Colón-ARG (Chave 6)

Emelec-EQU x Atlético (Chave 4)

Cerro Porteño-PAR x Palmeiras (Chave 5)

Semifinais

Deportes Tolima-COL x Flamengo (Chave 2)

Corinthians x Boca Juniors-ARG (Chave 7)

x

Vélez Sarsfield-ARG x River Plate-ARG (Chave 3)

Talleres-ARG x Colón-ARG (Chave 6)

Athletico-PR x Libertad-PAR (Chave 1)

Fortaleza x Estudiantes de La Plata-ARG (Chave 8)

x

Emelec-EQU x Atlético (Chave 4)

Cerro Porteño-PAR x Palmeiras (Chave 5)