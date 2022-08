Sorteio define grupos da Champions League; veja quais serão os confrontos

Nesta quinta-feira (25/8), foram conhecidos os grupos da Liga dos Campeões, em Istambul, local onde acontece a final da próxima edição do torneio. Pelo segundo ano seguido, Bayern de Munique e Barcelona irão se enfrentar na fase de grupos.

As equipes foram colocadas no grupo C, ao lado da Inter de Milão e do Viktoria Plzen. Na última temporada, espanhóis e alemães caíram no mesmo grupo, e o Barça acabou eliminado. Neste ano, porém, o clube culé conta com o atacante Robert Lewandowski, ex-Bayern.

Destaque também para o grupo H, que conta com Paris Saint-Germain, Juventus, Benfica e Maccabi Haiffa. Atual campeão europeu, o Real Madrid encara RB Leipzig, Shakhtar Donetsk e Celtic no grupo F. No grupo G, o astro Erling Haaland, atualmente no Manchester City, irá reencontrar seu antigo clube, Borussia Dortmund.

Nesta fase da Champions, 32 equipes são divididas em oito grupos de quatro integrantes cada. Os times enfrentam cada adversário de seus respectivos grupos duas vezes, em jogos de ida e volta, totalizando seis partidas. Se classificam às oitavas de final os dois melhores colocados de cada grupo.

A Liga dos Campeões está prevista para começar no dia 6 de setembro. Já o sorteio para a definição das oitavas será no dia 7 de novembro, pouco antes da realização da Copa do Mundo, quando o torneio será paralisado.

Confira abaixo como ficaram os grupos da Liga dos Campeões 2022/23:

Grupo A: Ajax, Liverpool, Napoli e Rangers;

Grupo B: Porto, Atlético de Madrid, Bayer Leverkusen e Club Brugge;

Grupo C: Bayern de Munique, Barcelona, Inter de Milão e Viktoria Plzen;

Grupo D: Eintracht Frankfurt, Tottenham, Sporting e Olympique de Marselha;

Grupo E: Milan, Chelsea, RB Salzburg e Dínamo Zagreb;





Grupo F: Real Madrid, RB Leipzig, Shakhtar Donetsk e Celtic;

Grupo G: Manchester City, Sevilla, Borussia Dortmund e Copenhague;