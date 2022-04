Sorteio leva Copa do Mundo aos assuntos mais comentados e rende memes

O sorteio dos oito grupos da Copa do Mundo do Catar, que ocorreu nesta sexta-feira (1º), definiu os primeiros passos em busca do título de melhor do mundo. No Brasil, o evento também marcou o início da temporada de memes do torneio. Dos 30 assuntos mais comentados do país no Twitter, 29 se referem ao campeonato, com opiniões, reclamações e, claro, muito humor.

A Alemanha é o nome mais comentado, com quase 40 mil tuítes. Os internautas comemoraram o ‘livramento’ do time alemão não estar no mesmo grupo que o Brasil. Para quem se esqueceu – uma missão difícil -, foi o país que eliminou a Seleção brasileira em um jogo humilhante que rendeu 7 gols contra 1 dos brasileiros na Copa do Mundo de 2014, realizada aqui no Brasil.

A Suíça, primeira Seleção sorteada para o grupo do Brasil – mas que não o enfrentará no primeiro jogo -, já é alvo da famosa ‘secada’ brasileira. Os internautas começaram a encontrar defeitos nada técnicos no time suíço.

Os outros integrantes do grupo G, do Brasil, também não causaram receio.

Sobrou até mesmo para o mascote do torneio do Catar. Ele dividiu opiniões na internet: há quem amou e há quem o comparou com o mascote brasileiro de 2014, o Fuleco. Em qualquer caso, todos adotaram o apelido de Gasparzinho, o fantasminha camarada, para o personagem.

No entanto, o que une a internet – e o torcedor brasileiro – é a esperança de que, neste ano, a sexta estrela será devidamente inserida à blusa da Seleção brasileira.