Sorteios da Copa, uma longa história cheia de anedotas; confira

Da mão inocente do neto de Jules Rimet em 1938 à presença de Vladimir Putin e Diego Maradona no sorteio da Copa do Mundo de 2018, passando pela falha técnica na Copa de 1982 ou pelas vaias em Marselha no evento para o torneio de 1998, os sorteios do Mundial têm uma história rica em anedotas e momentos memoráveis.>>Alemanha, Holanda e Uruguai, as ameaças para os cabeças-de-chave

– 1930 (Uruguai): A primeira edição do torneio é realizada por convite, com 13 países. O sorteio é feito após a chegada de todas as seleções, apenas três dias antes do início da competição.

– 1938 (França): Em uma sala do Ministério das Relações Exteriores da França em Paris, um menino sobe em uma mesa para retirar os nomes das seleções de um grande vaso transparente. Essa ‘mão inocente’ é a do neto de Jules Rimet, então presidente da Fifa e criador da Copa do Mundo, que segura o recipiente.

– 1966 (Inglaterra): Antes desse Mundial, organizado pela primeira vez no país que inventou o futebol, o sorteio faz história ao ser transmitido também pela primeira vez na televisão, a partir do Royal Garden Hotel, em Londres.

– 1974 (Alemanha Federal): Desta vez a ‘mão inocente’ é a de um menino de 11 anos, escolhido entre os membros de um coral de Berlim. O acaso faz com que as duas Alemanhas (Ocidental e Oriental, em uma época em que o país era dividido) no mesmo grupo, uma notícia de bastante impacto com uma evidente dimensão geopolítica.

– 1982 (Espanha): No Palácio de Congressos de Madri, as bolas são distribuídas em globos metálicos giratórios. Houve um problema técnico com um deles e isso causou muitos problemas para o correto desenvolvimento do sorteio e para manter as equipes sul-americanas separadas na fase de grupos. O caos foi a nota dominante do evento. A FIFA decidiu voltar aos sorteios manuais.

– 1986 (Cidade do México, 1986): O sorteio foi realizado no estúdio da Televisa em San Ángel, decorado com elementos aztecas. O motivo foi que esses estúdios resistiram ao terremoto que ocorreu quase três meses antes e danificou os estúdios da Televisa em Chapultepec, inicialmente pensados. Uma das mãos inocentes foi a do menino Guillermo Cañedo, filho de Mónica Cañedo, que já havia desempenhado um papel semelhante no sorteio da Copa do Mundo do México de 1970.

– 1989 (Itália, 1990): O sorteio de Roma marcou um antes e um depois. Foi conduzido pelo então secretário-geral da Fifa, Joseph Blatter, juntamente com a lendária atriz Sophia Loren. Também teve a participação de Luciano Pavarotti, Karl-Heinz Rummenigge, Bobby Moore, Pelé, Michel Platini… É considerado o primeiro dos “grandes espetáculos” nos sorteios da Copa do Mundo.

– 1993 (Estados Unidos, 1994): O espetáculo é ainda maior. O Nevada Convention Center em Las Vegas fica lotado com 4.500 pessoas para um sorteio-show com apresentações de James Brown, Rod Stewart e Stevie Wonder, entre outros. O mundo do cinema também se faz presente, com a atriz Faye Dunaway como apresentadora e o ator Robin Williams como um dos participantes do evento.

– 1997 (França, 1998): Um jogo de gala entre uma seleção da Europa e outra do resto do mundo (resultado: 2-0) é realizado antes do sorteio, no estádio Vélodrome, em Marselha. Há 32 jogadores, um de cada país classificado, incluindo Ronaldo (Brasil) e Zinedine Zidane (França), que se encontrariam mais tarde na grande final. A forte ventania daquele mês de dezembro não abafa as vaias que o público direciona aos dirigentes do futebol, com Blatter à frente.

– 2005 (Alemanha, 2006): Os organizadores trazem personalidades de prestígio (Pelé, Lothar Matthäus, Roger Milla, Johan Cruyff) a Leipzig para um sorteio que tem a modelo Heidi Klum como mestre de cerimônias. A audiência televisiva bateu recordes, com 300 milhões de pessoas acompanhando o sorteio em quase 150 países.

– 2009 (África do Sul, 2010): Na Cidade do Cabo, é a atriz Charlize Theron quem ajuda Jérôme Valcke, então secretário-geral da Fifa, a realizar o sorteio. A estrela de cinema sul-africana brincou no ensaio gritando “Irlanda!” em vez de “França”, surpreendendo a todos. “Foi apenas uma piada”, explicou Valcke mais tarde. O motivo dessa referência à Irlanda foi a polêmica ocorrida semanas antes no jogo de volta da repescagem entre franceses e irlandeses, em que a França venceu graças a um gol em uma jogada em que o atacante Thierry Henry tocou a bola com a mão.

– 2013 (Brasil, 2014): O sorteio é realizado na Costa do Sauípe e teve vários momentos memoráveis: uma homenagem ao ícone da luta contra o apartheid Nelson Mandela, falecido na véspera, um discurso da então presidente Dilma Rousseff anunciando a chegada da “Copa das Copas” e outra intervenção no palco do lendário Pelé. A sorte foi caprichosa e deixou Espanha e Holanda, finalistas da Copa do Mundo anterior, no mesmo grupo na primeira fase.

– 2017 (Rússia, 2018): O Palácio do Kremlin recebe solenemente o sorteio da Copa do Mundo. O presidente russo, Vladimir Putin, está presente no evento. O apresentador do evento, o ex-jogador inglês Gary Lineker, usa uma pulseira de arco-íris durante o evento, rapidamente interpretada internacionalmente como uma demonstração de apoio à comunidade LGBT russa após uma lei contra a “propaganda homossexual” ter sido aprovada alguns anos antes na Rússia. Lineker protagoniza outra anedota do sorteio ao brincar com um dos ex-jogadores que agiu com uma ‘mão inocente’, Diego Maradona, a quem descreve como “muito bom com as mãos”, se referindo ao antológico gol do argentino contra a Inglaterra na Copa do Mundo de 1986. Foi o adeus de Maradona a um sorteio de Copa do Mundo, já que o lendário astro da ‘Albiceleste’ faleceu em 25 de novembro de 2020.