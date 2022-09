O fotógrafo Sebastião Salgado e sua mulher, Lélia, serão homenageados pela Sotheby’s, em 28 de setembro, num jantar de gala em Nova York. Na ocasião, serão leiloadas pela tradicional casa fotografias de Salgado em prol do Instituto Terra, criado pelo casal de brasileiros. A cerimônia contará com pocket show da cantora Anitta que, como integrante do comitê da Sotheby’s, não cobrará cachê pela apresentação.

Intitulada Magnum opus (obra magna), a noite contará com exposição do fotógrafo mineiro e leilão de imagens inéditas feitas pelo artista. O valor arrecadado será revertido na sua totalidade ao Instituto Terra, que tem como bandeiras o reflorestamento da Mata Atlântica e o desenvolvimento sustentável no Vale do Rio Doce (MG).

Leia a matéria completa em New Mag, parceiro do Metrópoles.

O post Sotheby’s homenageará Sebastião Salgado e esposa em Nova York apareceu primeiro em Metrópoles.