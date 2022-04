SP: 3,2 mil postos abrem hoje para vacinação contra sarampo e gripe

O estado de São Paulo realiza hoje (30) o Dia D para a vacinação de crianças de seis meses a menores de cinco anos contra o sarampo e a gripe. Todos os cerca de 3,2 mil postos de saúde no estado estarão abertos das 8h às 17h. Idosos e profissionais de saúde poderão também ser vacinados contra a gripe.

A vacina contra a influenza é trivalente, produzida pelo Instituto Butantan, e composta pelos vírus H1N1, a cepa B e o H3N2, do subtipo Darwin, que causou os surtos no fim do ano passado. De acordo com o governo do estado, as vacinas contra o sarampo e o vírus Influenza podem ser tomadas simultaneamente.

As pessoas contaminadas com covid-19 deverão aguardar um intervalo de 30 dias, depois da recuperação do quadro clínico, para buscar a imunização de outras doenças. As crianças de 5 a 11 anos devem fazer um intervalo de 15 dias entre as vacinas do Dia D (sarampo e gripe) e a contra a covid-19.

“É fundamental a conscientização dos pais e responsáveis sobre a importância da vacinação contra a gripe e o sarampo para as crianças. As vacinas são seguras e protegem contra formas graves da doença”, destaca a diretora de Imunização de São Paulo, Núbia Araújo.

A meta do governo estadual é vacinar 95% do público infantil (público-alvo de 12,9 milhões).