SP: aplicação da 4ª dose para pessoas com 50 anos ou mais começa na 2ª

Os moradores do estado de São Paulo com 50 anos ou mais poderão receber a quarta dose da vacina contra Covid-19 a partir desta segunda-feira (6/6). É necessário ter, ao menos, quatro meses completos depois da última dose.

Profissionais de saúde com 18 anos ou mais também podem se imunizar. A mudança no público-alvo foi anunciada pelo governo do estado depois da publicação da nota técnica do Ministério da Saúde que orientou a ampliação da quarta dose para esta faixa etária.

O documento chama atenção para a tendência de aumento no número de casos de Covid-19 no país. De acordo com dados da Fiocruz, cerca de 48% dos casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) registrados nas últimas quatro semanas ocorreram em função da doença.

“Neste sentido, o incentivo à vacinação para os esquemas primários e doses de reforço tem papel fundamental para conter o aumento de casos, hospitalizações e óbitos”, diz a nota. “À medida que avançamos na cobertura vacinal contra a Covid-19 no país, naturalmente a ampliação de públicos elegíveis para a segunda dose de reforço deve ser considerada”.

De acordo com o prefeito Ricardo Nunes (MDB), as vacinas vão estar disponíveis em cerca de 470 Unidades Básicas de Saúde (UBS) da capital paulista. É preciso apresentar o documento de identidade e comprovante físico ou virtual de vacinação.

