SP: Comitê Científico recomenda volta de máscaras em locais fechados

São Paulo – O uso de máscaras voltou a ser recomendado pelo Comitê Científico do Estado de São Paulo. A orientação para os municípios é que a utilização da proteção ocorra novamente em locais fechados, segundo o jornal O Globo.

Desde 17 de março, as máscaras foram dispensadas nesses espaços. A retomada da obrigatoriedade seria para prevenir o contágio da Covid-19, por causa do aumento recente de casos no estado.



Máscara da UnB inativa o coronavírus 3 Dessa forma, uma pessoa infectada que estiver usando a Vesta adequadamente não vai contaminar ninguém, porque o vírus será eliminado

Joel Rodrigues/Agência Brasília

Máscara da UnB inativa o coronavírus Seu tecido é composto por um tipo de tecnologia que exerce atração eletrostática no vírus, que é atraído pela superfície por interpretar que está se aproximando de vias aéreas humanas

Joel Rodrigues/Agência Brasília

***coronavírus-covid-áfrica-variante-saúde No início de fevereiro deste ano, a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) identificou pela primeira vez a presença da subvariante BA.2 da Ômicron no Brasil Getty Images



omicron-delta-covid-coronavirus-saude-vacina Ômicron escapa da imunidade melhor do que Delta, estudo dinamarquês descobriu

Getty Images

Vacina covid coronavirus Imunização contra Covid-19 no Brasil

Hugo Barreto/Metrópoles

0

Nesta terça-feira (31/5), de acordo com o monitoramento da Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo, 492 novas internações pela doença foram registradas. Houve um aumento de 74,1%, já que, há duas semanas, a média móvel era 232. Foram contabilizados 8.421 novos casos na data; e o número de óbitos ficou em 43.

Mais sobre o assunto Brasil Mulher é presa no Rio acusada de matar marido por seguro de R$ 1,2 mi



Brasil Rio: advogado e ex-policial civil é assassinado em Niterói



M Buzz Hospital Pequeno Príncipe lança campanha para captação de recursos



Grande Angular TJDFT: 4 procuradores e 3 promotores disputam vaga de desembargador



“É uma recomendação, não é uma obrigatoriedade. Os municípios podem decidir pela obrigatoriedade se quiserem. O que foi feito hoje é uma recomendação de uso em locais fechados, especialmente aqueles com muitas pessoas, incluindo salas de aula, escritórios, cinema, por exemplo. Isso é em função do aumento da transmissão do vírus, que já vem ocorrendo há algumas semanas e, nas últimas, têm levado ao aumento no número diário de internações no estado de São Paulo”, disse o coordenador do Comitê, Paulo Menezes, ao Globo.

Receba notícias do Metrópoles no seu Telegram e fique por dentro de tudo! Basta acessar o canal: https://t.me/metropolesurgente.

O post SP: Comitê Científico recomenda volta de máscaras em locais fechados apareceu primeiro em Metrópoles.