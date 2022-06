SP: creche fantasia menino negro de macaco e mãe acusa racismo

São Paulo – Uma mãe alega que seu filho de 3 anos foi vítima de racismo em uma creche na zona leste de São Paulo no último dia 27/5, quando professoras fizeram o menino usar uma máscara de macaco.

Stephanie Silva contou ao portal G1 que o Centro Educacional Infantil (CEI) Monte Carmelo II realizou um evento com o tema “circo” para comemorar os aniversariantes do mês, e os pais deveriam enviar os filhos fantasiados.

Ela então o vestiu com roupa de palhaço. Mas em um vídeo publicado nas redes da creche, viu que seu filho aparecia com uma máscara de macaco. No vídeo, as outras crianças cantavam uma música: “Você virou, você virou um macaco” para o menino.

“Ele não pediu para ser o macaco, a professora escolheu ele. Ele é uma criança muito alegre, muito ‘espoleta’, e no vídeo dá pra ver que ele está desconfortável, está perdido ali”, disse a mãe ao portal.

No Instagram, Stephanie compartilhou sua tristeza com o ocorrido. “Me doeu como mulher preta, mas me dói o dobro como mãe de um filho preto. Como explicar após a representação que eles não podem chamar o amiguinho preto de macaco? Até quando pretos seremos escolhidos ‘equivocadamente’, como disse a escola, para representar um macaco?”, desabafou.

A gravação não está mais nas redes da escola. Stephanie registrou um boletim de ocorrência no 64° DP da Cidade AE Carvalho.

A Secretaria Municipal da Educação está apurando o caso, e afirmou que vai notificar a Associação Evangélica Monte Carmelo, que administra o CEI, para que ela se explique.

