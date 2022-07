SP: Feira de Panificação e Confeitaria deve receber 60 mil visitantes

Começou nessa terça-feira em São Paulo, a Fipan, Feira de Panificação e Confeitaria. São mais de 350 expositores de um setor que movimenta muito mais do que os pãezinhos do dia a dia.

Seja o pãozinho quente pra levar pra casa ou o café no balcão, as padarias fazem parte da rotina. Ana Paula trabalha em frente a uma em São Paulo e comenta como é importante o café da manhã com a família.

O Brasil tem mais de 70 mil padarias. Mais de 14 mil delas no estado de São Paulo. Um setor que em 2021 teve um faturamento de R$ 106 bilhões. Cerca de 60% vendendo produtos de fabricação própria.

Um faturamento de peso para um setor que é formado basicamente por micro e pequenas empresas.

Na Feira de Panificação e Confeitaria dá para ter a dimensão dos setores da economia que ajuda a movimentar. A indústria de alumínios, a de embalagens e a de rotulagem.

Mas apesar de estar presente no dia a dia e ser de um setor considerado essencial, que não fechou as portas durante a pandemia de covid-19, o faturamento das padarias e panificadoras também foi abalado, mas já começou a se recuperar. Cresceu mais de 15% comparando 2021 com 2020. Mas ainda ficou 3,3% menor que o de 2018.

Para Rui Gonçalves, presidente da Sampapão, sindicato que representa o segmento no estado de São Paulo, o desafio é inovar para trazer os clientes de volta.

Foi atrás de novidade que a confeiteira Joice Constana, saiu de Itaberaba, no interior da Bahia, para participar da feira.

A feira termina na sexta-feira e a expectativa é de que até receba 60 mil visitantes.

Economia São Paulo Raquel Mariano / Beatriz Arcoverde Eliane Gonçalves – Repórter da Rádio Nacional