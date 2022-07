SP: Furtos a fios de cobre somam prejuízos de R$ 9 milhões este ano

Em média, a cidade de São Paulo tem 20 semáforos danificados por dia.

Um levantamento feito pela CET, a Companhia de Engenharia de Tráfego, mostra que, no primeiro semestre de 2022, já foram registradas mais de 3,4 mil ocorrências de furto e vandalismo a semáforos. O número representa um aumento de quase 50% em relação ao mesmo período do ano passado. O alvo são os fios de cobre responsáveis pela instalação elétrica dos semáforos.

Nos últimos dias, o preço do metal vem registrando algumas quedas, mas o aumento dos furtos coincide com uma alta no valor do produto de 47% ao longo de 2021. Entre janeiro e junho a gestão municipal teve que reinstalar 231 quilômetros de fiação elétrica. Uma extensão maior do que a distância entre Brasília e Goiânia. Para repor a fiação e consertar os equipamentos, foram gastos quase R$ 9 milhões.

A cidade de São Paulo tem o maior número de cruzamentos e travessias com semáforos do país. São mais de 6,6 mil.

O número de furtos de fiação elétrica vem crescendo ano após ano. Em 2019 foram menos de 2 mil ocorrências do tipo registradas pela secretaria de segurança pública. Em 2020 esse número saltou para mais de 4 mil e QUINHENTAS. E em 2021, mais de 5 MIL e DUZENTAS.

A previsão do mercado é de que com recuperação da economia chinesa no segundo semestre, o preço do cobre volte a registrar altas de mais de 20% no preço e chegue a cotação de U$ 10 mil, o equivalente a R$ 54 mil a tonelada.

furtos de fios de cobre